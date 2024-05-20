Büyükşehir’den LGS adaylarına jest 

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ücretsiz eğitim gören öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde başarı oranını her geçen gün arttırıyor.

BİN 500 ÖĞRENCİ KATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğü’ne bağlı eğitim merkezlerinde (Kernek Külliyesi Eğitim Merkezi, Melekbaba Semt Konağı, Yeşiltepe Semt Konağı, Ş. Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Salköprü Semt Konağı, Özalper Semt Konağı) yaklaşık 1500 Liselere Giriş Sınavı (LGS) öğrencisine deneme sınavı gerçekleştirildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ücretsiz kurs eğitimi alan öğrencilere, sınav hazırlıklıları noktasında Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde destek veriliyor. Bir yandan LGS sınav hazırlıkları kapsamında 8. sınıf öğrencilerine ders ve etüt eğitimleri devam ederken, bir yandan da deneme sınavları sayısı arttırılıyor. Öğrencilerin eksiklerini tamamlamasını sağlayan deneme sınavlılarında öğretmenler tarafından destek ve motivasyon sağlanıyor. Düzenli olarak deneme sınavlarının yapıldığı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrencilerin sınav kaygısı, sınav heyecanını yenmesi için rehber öğretmenler tarafından da çeşitli eğitim faaliyetleri yapıyor.

Kaynak: BÜLTEN