- Eğitim

Büyükşehir’den LGS adaylarına jest 

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde LGS öğrencilerine yönelik deneme sınavları yapılıyor. Deneme sınavlarına yaklaşık 1500 öğrenci katılım sağladı. Bir yandan LGS sınav hazırlıkları kapsamında 8. sınıf öğrencilerine ders ve etüt eğitimleri devam ederken, bir yandan da deneme sınavları sayısı arttırılıyor.

Büyükşehir’den LGS adaylarına jest  mask
Büyükşehir’den LGS adaylarına jest 
Büyükşehir’den LGS adaylarına jest 
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ücretsiz eğitim gören öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde başarı oranını her geçen gün arttırıyor.

Büyükşehir’den LGS adaylarına jest 

BİN 500 ÖĞRENCİ KATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Müdürlüğü’ne bağlı eğitim merkezlerinde (Kernek Külliyesi Eğitim Merkezi, Melekbaba Semt Konağı, Yeşiltepe Semt Konağı, Ş. Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi, Salköprü Semt Konağı, Özalper Semt Konağı) yaklaşık 1500 Liselere Giriş Sınavı (LGS) öğrencisine deneme sınavı gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den LGS adaylarına jest 

2023-2024 eğitim öğretim yılında ücretsiz kurs eğitimi alan öğrencilere, sınav hazırlıklıları noktasında Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde destek veriliyor. Bir yandan LGS sınav hazırlıkları kapsamında 8. sınıf öğrencilerine ders ve etüt eğitimleri devam ederken, bir yandan da deneme sınavları sayısı arttırılıyor. Öğrencilerin eksiklerini tamamlamasını sağlayan deneme sınavlılarında öğretmenler tarafından destek ve motivasyon sağlanıyor. Düzenli olarak deneme sınavlarının yapıldığı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrencilerin sınav kaygısı, sınav heyecanını yenmesi için rehber öğretmenler tarafından da çeşitli eğitim faaliyetleri yapıyor.

Büyükşehir’den LGS adaylarına jest 

Kaynak: BÜLTEN

# Malatya Büyükşehir Belediyesi, malatya semt konakları, malatya Eğitim Merkezleri, malatya, malatya lgs kursu, malatya haber, Busabah malatya, spor, Büyükşehir Belediyesi, Destek

20 May 2024 - 13:47 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL