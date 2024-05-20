Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Konya’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

21 MAYIS KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

ALTINTEKİN

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile Altıntekin ilçesine bağlı Oğuzeli mahallesine,

BEYŞEHİR

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 11:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık mahallesine,

21.05.2024 11:00 - 21.05.2024 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık mahallesine,

BOZKIR

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile Bozkır ilçesine bağlı Karacaardıç mahallesine,

CİHANBEYLİ

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeşilöz mahallesine,

21.05.2024 13:30 - 21.05.2024 15:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Taşpınar mahallesine,

21.05.2024 16:00 - 21.05.2024 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesine,

ÇELTİK

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Çeltik ilçesine bağlı Torunlar mahallesine,

ÇUMRA

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Karkın, İzzetbey, Güvercinlik, Bardakçı, Türkmencamili, Üçhüyük, Ürünlü mahallelerine,

DOĞANHİSAR

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Doğanhisar ilçesine bağlı Harman, Karaağa,Yenice, Uncular mahallelerine,

EMİRGAZİ

21.05.2024 09:30 - 21.05.2024 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile Emirgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet, Fatih, Kale, Türbe, Yamaç, Yeni mahallelerine,

EREĞLİ

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Çakmak mahallesine,

21.05.2024 12:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Cahı, Hacımutahir, Mimar Sinan Mahallerine,

HADİM

21.05.2024 15:00 - 21.05.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Hadim ilçesine bağlı Aşağı Hadim, Mernek, Taşpınar mahallerine,

ILGIN

21.05.2024 09:30 - 21.05.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Kapaklı mahallesine,

KADINHANI

21.05.2024 17:00 - 21.05.2024 18:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mescit, Saçıkara mahallelerine,

KARATAY

21.05.2024 08:30 - 21.05.2024 14:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Karaaslanüzümcü Mahallesine,

21.05.2024 11:00 - 21.05.2024 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Akörenkışla, Kızören Mahallelerine,

SARAYÖNÜ

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Sarayönü ilçesine bağlı Başıhüyük mahallesine,

SELÇUKLU

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Kınık mahallesine,

SEYDİŞEHİR

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Seydişehir ilçesine bağlı Taraşcı, Çavuş mahallelerine,

TAŞKENT

21.05.2024 15:00 - 21.05.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Taşkent ilçesine bağlı Bektaş, Kongul mahallelerine,

YUNAK

21.05.2024 02:00 - 21.05.2024 04:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Yunak ilçesine bağlı Eşme, Fatih mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.