- Gündem

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle 21 Mayıs’ta bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi mask
Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi
Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Konya’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

21 MAYIS KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

ALTINTEKİN

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile Altıntekin ilçesine bağlı Oğuzeli mahallesine,

BEYŞEHİR

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 11:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık mahallesine,

21.05.2024 11:00 - 21.05.2024 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık mahallesine,

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

BOZKIR

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile Bozkır ilçesine bağlı Karacaardıç mahallesine,

CİHANBEYLİ

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeşilöz mahallesine,

21.05.2024 13:30 - 21.05.2024 15:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Taşpınar mahallesine,

21.05.2024 16:00 - 21.05.2024 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesine,

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

ÇELTİK

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Çeltik ilçesine bağlı Torunlar mahallesine,

ÇUMRA

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Karkın, İzzetbey, Güvercinlik, Bardakçı, Türkmencamili, Üçhüyük, Ürünlü mahallelerine,

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

DOĞANHİSAR

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Doğanhisar ilçesine bağlı Harman, Karaağa,Yenice, Uncular mahallelerine,

EMİRGAZİ

21.05.2024 09:30 - 21.05.2024 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile Emirgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet, Fatih, Kale, Türbe, Yamaç, Yeni mahallelerine,

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

EREĞLİ

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Çakmak mahallesine,

21.05.2024 12:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Cahı, Hacımutahir, Mimar Sinan Mahallerine,

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

HADİM

21.05.2024 15:00 - 21.05.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Hadim ilçesine bağlı Aşağı Hadim, Mernek, Taşpınar mahallerine,

ILGIN

21.05.2024 09:30 - 21.05.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Kapaklı mahallesine,

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

KADINHANI

21.05.2024 17:00 - 21.05.2024 18:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mescit, Saçıkara mahallelerine,

KARATAY

21.05.2024 08:30 - 21.05.2024 14:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Karaaslanüzümcü Mahallesine,

21.05.2024 11:00 - 21.05.2024 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Akörenkışla, Kızören Mahallelerine,

SARAYÖNÜ

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Sarayönü ilçesine bağlı Başıhüyük  mahallesine,

Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

SELÇUKLU

21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Kınık mahallesine,

SEYDİŞEHİR

21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Seydişehir ilçesine bağlı Taraşcı, Çavuş mahallelerine,

TAŞKENT

21.05.2024 15:00 - 21.05.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Taşkent ilçesine bağlı Bektaş, Kongul mahallelerine,

YUNAK

21.05.2024 02:00 - 21.05.2024 04:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Yunak ilçesine bağlı Eşme, Fatih mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

 

# konya elektrik kesintisi, Elektrik kesintisi, Konya, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, son dakika konya, Elektrik, Cumhuriyet

20 May 2024 - 13:09 Konya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL