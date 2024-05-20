Konya’da yaşayanlar dikkat! 21 Mayıs Konya elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Konya’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
21 MAYIS KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
ALTINTEKİN
21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında SCADA nedeni ile Altıntekin ilçesine bağlı Oğuzeli mahallesine,
BEYŞEHİR
21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 11:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık mahallesine,
21.05.2024 11:00 - 21.05.2024 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık mahallesine,
BOZKIR
21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile Bozkır ilçesine bağlı Karacaardıç mahallesine,
CİHANBEYLİ
21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeşilöz mahallesine,
21.05.2024 13:30 - 21.05.2024 15:30 tarihleri arasında SCADA nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Taşpınar mahallesine,
21.05.2024 16:00 - 21.05.2024 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Cihanbeyli ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesine,
ÇELTİK
21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Çeltik ilçesine bağlı Torunlar mahallesine,
ÇUMRA
21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Karkın, İzzetbey, Güvercinlik, Bardakçı, Türkmencamili, Üçhüyük, Ürünlü mahallelerine,
DOĞANHİSAR
21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Doğanhisar ilçesine bağlı Harman, Karaağa,Yenice, Uncular mahallelerine,
EMİRGAZİ
21.05.2024 09:30 - 21.05.2024 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile Emirgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet, Fatih, Kale, Türbe, Yamaç, Yeni mahallelerine,
EREĞLİ
21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Çakmak mahallesine,
21.05.2024 12:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Cahı, Hacımutahir, Mimar Sinan Mahallerine,
HADİM
21.05.2024 15:00 - 21.05.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Hadim ilçesine bağlı Aşağı Hadim, Mernek, Taşpınar mahallerine,
ILGIN
21.05.2024 09:30 - 21.05.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Kapaklı mahallesine,
KADINHANI
21.05.2024 17:00 - 21.05.2024 18:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mescit, Saçıkara mahallelerine,
KARATAY
21.05.2024 08:30 - 21.05.2024 14:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Karaaslanüzümcü Mahallesine,
21.05.2024 11:00 - 21.05.2024 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Akörenkışla, Kızören Mahallelerine,
SARAYÖNÜ
21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 13:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile Sarayönü ilçesine bağlı Başıhüyük mahallesine,
SELÇUKLU
21.05.2024 09:00 - 21.05.2024 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Kınık mahallesine,
SEYDİŞEHİR
21.05.2024 10:00 - 21.05.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Seydişehir ilçesine bağlı Taraşcı, Çavuş mahallelerine,
TAŞKENT
21.05.2024 15:00 - 21.05.2024 18:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Taşkent ilçesine bağlı Bektaş, Kongul mahallelerine,
YUNAK
21.05.2024 02:00 - 21.05.2024 04:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Yunak ilçesine bağlı Eşme, Fatih mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.