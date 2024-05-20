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Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle 21 Mayıs’ta bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi mask
Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

21 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Kültür Merkezine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

22 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Kuzkent, Kelleş, Eğrice, Yiğitler, Karagöl ve Hürriyet Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

23 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Kaleköy, Gücüksu, Ahmetçik, Elmalı, Kızılöz, Yeşilköy, Kınıkkoz, Fındık, Korkmaz, Çardak, Ericek, Kamışcık, Karadut, Berit, Çamlıca, Sisne Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

26 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Çağlayancerit ilçesine bağlı Aksu ve Akdere Mahallelerine,

Saat 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Arıtaş, Türkçayırı ve İncirli Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.

Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
 

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20 May 2024 - 12:42 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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