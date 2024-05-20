Maraş'ta Onikişubat Pazarcık Göksun Çağlayancerit ve Afşin etkilenecek! 21 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kahramanmaraş’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
21 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
Saat 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Necip Fazıl Kültür Merkezine elektrik enerjisi verilemeyecek.
22 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
Saat 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Kuzkent, Kelleş, Eğrice, Yiğitler, Karagöl ve Hürriyet Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
23 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
Saat 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Kaleköy, Gücüksu, Ahmetçik, Elmalı, Kızılöz, Yeşilköy, Kınıkkoz, Fındık, Korkmaz, Çardak, Ericek, Kamışcık, Karadut, Berit, Çamlıca, Sisne Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
26 MAYIS KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
Saat 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Çağlayancerit ilçesine bağlı Aksu ve Akdere Mahallelerine,
Saat 09.00 ila 15.30 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Arıtaş, Türkçayırı ve İncirli Mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.