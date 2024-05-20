Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
21 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
Saat 13.00 ila 13.15 saatleri arasında Gerger İlçeye bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,
Saat 16.00 ila 16.15 saatleri arasında Gerger İlçeye bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.
23 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
Saat 8.30 ila 11.30 saatleri arasında Sincik İlçesine bağlı Arıkonak, Geçitli, Aksu, Durmuşlar, Saygılı Yaylabaşı, Hürmer köyleri ve Özel trafolu müşteriler ile Aksu HES bölgelerine,
Saat 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Kutluca, Tokar , Aktepe, Çomak; Yazıbademce, Dikilitaş, İzollu, Yeniköy, Menderes, Yenikurugöl, Yelbastı, Karnacık, Alişar, Geçitli, Kepirçe, Abumıstık, Harmanardı, Topkapı, Ürecik, Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.