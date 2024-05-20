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Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle 21 Mayıs’ta bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi mask
Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi
Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Adıyaman’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

21 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 13.00 ila 13.15 saatleri arasında Gerger İlçeye bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere,

Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

Saat 16.00 ila 16.15 saatleri arasında Gerger İlçeye bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

23 MAYIS ADIYAMAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

Saat 8.30 ila 11.30 saatleri arasında Sincik İlçesine bağlı Arıkonak, Geçitli, Aksu, Durmuşlar, Saygılı Yaylabaşı, Hürmer köyleri ve Özel trafolu müşteriler ile Aksu HES bölgelerine,

Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

Saat 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Besni İlçesine bağlı Kutluca, Tokar , Aktepe, Çomak; Yazıbademce, Dikilitaş, İzollu, Yeniköy, Menderes, Yenikurugöl, Yelbastı, Karnacık, Alişar, Geçitli, Kepirçe, Abumıstık, Harmanardı, Topkapı, Ürecik, Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere elektrik enerjisi verilemeyecek.

Adıyaman’da Gerger Sincik ve Besni etkilenecek! 21 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi
 

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20 May 2024 - 12:36 Adiyaman- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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