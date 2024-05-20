Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

21 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yakuplu

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Zafer

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Şahpaz

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Kamaradere

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 08:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 10:30

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Ayaspaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 13:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Kemalpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 13:00