Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
21 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Yakuplu
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 08:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Zafer
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 08:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Önerler
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 08:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Seymen
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 08:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Şahpaz
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 06:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 08:00
İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı
Merkez-Kamaradere
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 08:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 10:30
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Ayaspaşa
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 13:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Kemalpaşa
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 13:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.