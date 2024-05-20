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Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle 21 Mayıs’ta bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

21 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Yakuplu

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Zafer

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Seymen

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Şahpaz

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 06:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 08:00

İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı

Merkez-Kamaradere

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 08:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 10:30

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Ayaspaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 13:00

Tekirdağ’da Marmaraereğlisi Çorlu ve Saray etkilenecek! 21 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Kemalpaşa

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 13:00

 

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20 May 2024 - 12:32 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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