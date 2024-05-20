Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
20 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İlçe: Merkez
Mahalle Adı
Merkez-Bademlik
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
20.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
20.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00
21 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Bademlik
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 10:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Yayla
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
21.05.2024 Salı Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
21.05.2024 Salı Saati: 14:00
22 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Doğu
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
22.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
22.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.