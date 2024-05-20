Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

20 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Bademlik

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00

21 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Bademlik

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yayla

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 14:00

22 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Doğu

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

22.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

22.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00