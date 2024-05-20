20 May 2024 - 12:28- Gündem G:

Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından 21 ila 22 Mayıs'ta Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi mask
Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

20 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Merkez

Mahalle Adı

Merkez-Bademlik

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

21 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Bademlik

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 10:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yayla

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

22 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Doğu

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

22.05.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

22.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Salı günü dikkat! 21-22 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi
 
 

# kırklareli elektrik kesintisi, Kırklareli, Elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, Elektrik

20 May 2024 - 12:28 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL