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Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

20 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Mecidiye- Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 15:00

Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Sülecik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 17:30

Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Bakışlar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

21 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Suluca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 15:00

Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Barağı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 15:00

Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
 

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20 May 2024 - 12:27 Edirne- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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