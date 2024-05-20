Edirne’de Keşan Süloğlu ve Havsa etkilenecek! 21 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

20 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Mecidiye- Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 15:00

İLÇE: SÜLOĞLU

Mahalle Adı

Sülecik-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 17:30

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Bakışlar-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

20.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

20.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

21 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Suluca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 15:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Barağı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

21.05.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

21.05.2024 Salı Saati: 15:00