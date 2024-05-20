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Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor

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Malatya 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğunca Battalgazi ilçesine bağlı Karakaşçiftliği Mahallesi’nde 25 yıllık kayısı ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinin satılık olduğu duyuruldu. Peki, satış günü ne zaman? Tarım arazisinin tahmini fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor mask
Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor
Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor
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Malatya 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğunca yayınlanan ilana göre Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Karakaş Çiftliği Mahallesi’nde, yüzölçümü 36 bin 903,15 metrekare olan ve hali hazırda 25 yıllık kayısı bahçesi bulunan tarım arazisi mahkemeden satılık olduğu belirtildi.

Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor

Yayınlanan ilana göre bir borçtan dolayı icralık olup, Malatya 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi Satış memurluğunca 36 bin 903,15 metrekare tarım arazisi satışa çıkarıldı.

Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor

SATIŞA ÇIKARILAN TARIM ARAZİSİNİN ÖZELLİKLERİ:

Satışa çıkarılan tarım arazisi Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde olup bütün yol, su, elektrik gibi temel alt yapı hizmetleri bulunduğu belirtildi. Battalgazi ilçesi Karakaşçiftliği Mahallesinde bulunan arazi, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş alanda bulunmakta.

Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor

Satışa çıkarılan 36 bin 903,15 metrekarelik tarım arazisi yakınlarında bahçeli ev şeklinde yerleşim yerleri ve GES santrali bulunduğu ve arazinin bir bölümünde arpa, geri kalan kısımda ise 25 yıllık kayısı ağaçlarının bulunduğu bahçe olduğu açıklandı.

Yayınlanan ilana göre satışa çıkarılan tarım arazisinin kayısı bahçesinin içerisinde, bağ evi, müştemilat ve sondaj kuyularının olduğu, halihazırda toprak işlemesi ve bakımları yapıldığı belirtildi.

Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor

Satışa çıkarılan arazisinde bulunan ağaçların sulama sistemleri ise sondaj kuyusundan mini spring (Suyun çok küçük tanecikler halinde püskürtülmesiyle yapılan sulama tipi) kapalı devre sulama sistemi ile sulama imkânı ve altyapısının olduğu açıklandı.

“YÜZÖLÇÜMÜ:

36.903,15 m2

İMAR DURUMU

Yok, inşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır.

KIYMETİ:

3 milyon 629 bin 054,93 TL

KDV ORANI:

Yüzde 10”

Malatya’da 25 yıllık kayısı bahçesi satılıyor

AÇIK ARTTIRMA SATIŞ TARİHLERİ:

BAŞLANGIÇ TARİH VE SAATİ:

1’İNCİ ARTIRMA BAŞLANGIÇ TARİHİ:

11 Temmuz 2024 saat 13.32

1’İNCİ ARTIRMA BİTİŞ TARİHİ:

18 Temmuz 2024 Saat 13.32

2’İNCİ ARTTIRMA BAŞLANGIÇ TARİHİ:

8 Ağustos 2024 saat 13.32

2’İNCİ ARTTIRMA BİTİŞ TARİHİ:

15 Ağustos 2024 saat 13.32

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20 May 2024 - 12:17 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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