Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz cam silme yöntemleri

Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz doğal cam temizleyicileri ile camlarınızı parlatın! Limon suyu, sirke, alkol ve hatta gazete kâğıdı gibi basit malzemelerle camlarınızı parlatmanın keyfini çıkarın. Doğal ve etkili temizlik için doğru yerdesiniz.

Evde cam yüzeylerinizi parlatmak artık çok daha kolay! İşte size evde bulabileceğiniz doğal malzemelerle camları parlatmanın pratik yolları…

CAM YÜZEYLERİNİZİ PARLATMAK İÇİN EVDE KOLAYCA UYGULAYABİLECEĞİNİZ BİRKAÇ YÖNTEM

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Bir sprey şişesine su ve beyaz sirkeyi eşit oranda karıştırın. Cam yüzeylere püskürtün ve temiz bir bezle silerek camları parlatın. Sirkenin asidik özelliği camlardaki lekeleri ve kirleri çözerken, su camı parlatır.

GAZETE KAĞIDI

Temiz bir gazete kağıdını suya hafifçe batırın. Ardından cam yüzeyleri silin. Gazete kağıdı, cam üzerindeki lekeleri ve izleri çıkararak camları parlatır.

LİMON SUYU

Limon suyu da cam yüzeyleri parlatmak için etkili bir doğal temizleyicidir. Limon suyunu su ile seyreltin ve cam yüzeylere püskürtün. Temiz bir bezle silerek camları parlatın.

ALKOL VE SU KARIŞIMI

Bir sprey şişesine alkol ve suyu eşit oranda karıştırın. Bu karışımı cam yüzeylere püskürtün ve temiz bir bezle silerek camları parlatın. Alkol, camlardaki yağ ve lekeleri çözerken, su camları temizler.

ÖZEL CAM TEMİZLEYİCİ

Hazır olarak satılan cam temizleyicileri de kullanabilirsiniz. Ancak, doğal yöntemlerle temizlik yapmayı tercih ediyorsanız, yukarıdaki doğal malzemelerle kendi cam temizleyicinizi hazırlayabilirsiniz.

Herhangi bir temizlik yöntemini uygulamadan önce, cam yüzeyleri toz ve kirlerden arındırmak için hafifçe silmek önemli. Ayrıca, temizleme işlemi sırasında cam yüzeyleri fazla ıslatmamaya dikkat edin ve temizlik sonrasında camları kurulayarak parlak bir görünüm elde edin.

Kaynak: Haber Merkezi