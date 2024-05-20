LÖSEV kurban kesiyor mu? LÖSEV ile İlgili kurban bağışı bilgileri

LÖSEV, kurban kesimi gerçekleştiriyor. 15 yıldır et entegre tesislerinde vekâleten Türkiye’de kurban kesimi yapıyor. Kurbanlık hayvanlar, Kurban Bayramı’nın 1., 2. ve 3. günlerinde dini esaslara uygun şekilde kesilerek, eti lösemili ve kanserli çocuklar ile yetişkin kanser hastalarına dağıtılıyor.

ADAK KURBANI KESİYOR MUSUNUZ?

Evet, LÖSEV Arife günü adak kurbanlarını kesiyor ve yıl boyunca adak bağışlarını kabul ederek, etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

VEKÂLETEN KURBAN İBADETİ OLUR MU?

Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı, mali bir ibadet olan kurban kesiminin vekâleten yapılabileceğini kabul ediyor.

DİNİ VECİBELERE UYULUYOR MU?

Evet, kurbanlıklar din görevlisi, veteriner hekim, noter yetkilisi, kalite güvence sorumlusu ve kasap huzurunda, isimler okunarak ve kan akıtılarak dini vecibelere uygun şekilde kesilmekte.

KURBAN ETİ HEMEN DAĞITILIYOR MU?

Kurban etlerinin bir kısmı bayramdan hemen sonra, kalanı ise yıl boyunca taze et olarak dağıtılmakta.

DIŞARIDAN KURBAN ETİ VE DERİSİ KABUL EDİYOR MUSUNUZ?

LÖSEV, belirli kapasitelerde et kabul etmekte; ancak canlı hayvan, konserve et ve kurban derisi bağışlarını kabul etmemekte.

KESİLEN KURBANIMIN ETİNDEN BİR PARÇA ALABİLİR MİYİM?

Hayır, kurbanlar büyük et entegre tesislerinde kesildiği için bağışçılara et parçası verilmemektedir. Kurbanın tamamı lösemili ve kanserli çocuklar için kullanılmakta.

KURBAN KESTİRMEDEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞ YAPABİLİR MİYİM?

Evet, kurban kestirmeden de bağış yapabilirsiniz. Bu bağışlar ilaç, kan, ilik temini ve hastaların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmakta.

BAĞIŞIM SONRASI BİLGİLENDİRME YAPACAK MISINIZ?

Evet, bağışınız ulaştıktan sonra ve kurban kesimi gerçekleştikten sonra en az iki kez bilgilendirme yapılmaktadır. İletişim bilgilerinizi doğru ve güncel tutmanız önemli.

LÖSEV'in kurban bağışları, kesim işlemi sonrası lösemili ve kanserli çocuklara ve diğer ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmakta. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayı ile kalan et, deri gibi kıymetler ekonomik değerlendirilerek elde edilen gelir, hastaların ücretsiz tedavileri ve diğer ihtiyaçları için kullanılmakta. Vekâleten Kurban Bağışı için LÖSEV'in internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi