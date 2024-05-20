Kurban Bayramı için emeklilere yapılacak bayram ikramiyesinin yatırılma tarihi belli oldu mu?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri hakkında detaylar netleşmeye başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyesi, bu yıl 3.000 TL olarak belirlenmişti. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan ilk ikramiyelerin ardından, şimdi emekliler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemelerin tarihini merak ediyor. Bu artış, geçen yıl 2.000 TL olan ikramiyenin yüzde 50 oranında artırılmasıyla gerçekleşti.

Kurban Bayramı için emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemeleri hakkında önemli bilgiler belli oldu. Bu yıl, önceki yıl 2.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye çıkarıldı. İlk ödemeler Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılmıştı ve şimdi emekliler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemeleri bekliyorlar.

İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN 10-14 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'da başlayacağı göz önüne alındığında, ikramiye ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak ödemelerin 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, emeklilerin Haziran ayı maaş ödemelerinin de öne çekilebileceği belirtiliyor. Normalde 17 Haziran'da yapılması planlanan maaş ödemelerinin, bayram öncesi yapılma ihtimali bulunuyor. Bu konuda da henüz kesin bir açıklama yapılmasa da ödemelerin erkene çekilmesi olasılığı yüksek.