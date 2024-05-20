İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

20 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alınacağını duyurdu.
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvurusu yapacak olan adaylar, 3 Haziran 2024 mesai bitimine kadar belirtilen adreslere yapmaları gerektiği açıklandı.
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM BAŞVURU ADRESİ:
Yayınlanan ilana göre başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 3 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerektiği bildirildi.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM BAŞVURU ADRESİ:
Yayınlanan ilana göre Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 3 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İlgili Fakülte Dekanlığına başvurusunu yapmaları gerektiği açıklandı.
SINAV TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ
20 Mayıs 2024
SON BAŞVURU TARİHİ
3 Haziran 2024
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
5 Haziran 2024
SINAV GİRİŞ TARİHİ
7 Haziran 2024
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
13 Haziran 2024
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.