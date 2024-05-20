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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesince devamlı statüde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Peki, başvuru şartları ve hangi bölümlere alım yapılacak? Detaylar haberimizde…

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024 mask
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024
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20 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alınacağını duyurdu.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvurusu yapacak olan adaylar, 3 Haziran 2024 mesai bitimine kadar belirtilen adreslere yapmaları gerektiği açıklandı.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM BAŞVURU ADRESİ:

Yayınlanan ilana göre başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 3 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerektiği bildirildi.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM BAŞVURU ADRESİ:

Yayınlanan ilana göre Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 3 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İlgili Fakülte Dekanlığına başvurusunu yapmaları gerektiği açıklandı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

SINAV TAKVİMİ

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ

20 Mayıs 2024

SON BAŞVURU TARİHİ

3 Haziran 2024

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

5 Haziran 2024

SINAV GİRİŞ TARİHİ

7 Haziran 2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

13 Haziran 2024

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# İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanı, araştırma görevlisi alım ilanı, personel alım, personel alım ilanı

20 May 2024 - 10:31 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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