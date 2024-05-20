Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.

Adaylar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak olup, seçilecek olan adaylarda 2022 ve 2023 KPSS P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli YDS/e-YDS veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacağı bildirildi. Ayrıca KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacağı açıklandı.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ:

20 Mayıs 2024

BAŞVURU BİTİŞ:

3 Haziran 2024

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuruda bulunacak olan adaylardan, özgeçmiş, mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler, mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler, varsa KPSS sonuç belgesi, varsa yabancı dil bilgisi belgesi, mezuniyet belgesi, varsa sertifikalar istenileceği bildirildi.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

Yayınlanan ilana göre başvurular, 20 Mayıs 2024 tarihi ile 3 Haziran 2024 tarihi saat 18.00’a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapabilecekler. Ayrıca yayınlanan ilana göre şahsen yapılan başvurular kabul edilemeyecek olup, posta veya başka yollarla yapılan müracaatlarında kabul edilmeyeceği açıklandı.