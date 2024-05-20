- Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tam zamanlı görevlendirmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu. Peki, başvuru koşulları ve kaç kişi istihdam edilecek? Detaylar haberimizde…

Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024 mask
Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024
Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 21 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

Adaylar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak olup, seçilecek olan adaylarda 2022 ve 2023 KPSS P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli YDS/e-YDS veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacağı bildirildi.  Ayrıca KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacağı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

BAŞVURU BAŞLANGIÇ:

20 Mayıs 2024

BAŞVURU BİTİŞ:

3 Haziran 2024

Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

Başvuruda bulunacak olan adaylardan, özgeçmiş, mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler, mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler, varsa KPSS sonuç belgesi, varsa yabancı dil bilgisi belgesi, mezuniyet belgesi, varsa sertifikalar istenileceği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

Yayınlanan ilana göre başvurular, 20 Mayıs 2024 tarihi ile 3 Haziran 2024 tarihi saat 18.00’a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapabilecekler. Ayrıca yayınlanan ilana göre şahsen yapılan başvurular kabul edilemeyecek olup, posta veya başka yollarla yapılan müracaatlarında kabul edilmeyeceği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN…

 
Türkiye İstatistik Kurumu personel alıyor! Son gün 3 Haziran 2024

# Türkiye İstatistik Kurumu, Personel alımı, Türkiye İstatistik Kurumu personel alımı, son dakika, memur alımı, iş ilanı, Türkiye

20 May 2024 - 10:10 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL