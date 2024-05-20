20 May 2024 - 08:42 - Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 20 Mayıs 2024 Pazartesi Resmi Gazete kararları

20 Mayıs 2024 Pazartesi tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 20 Mayıs 2024 Pazartesi Tarihli Resmi Gazete kararları…