20 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

20 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Büyükşehir Eczanesi
Battalgazi 05013250665
Valikonağı Caddesi Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş Karşısı
24 saat açık!
Nur Eczanesi
Battalgazi 04225025555
Yıldıztepe Mh. Yeşilçam Cad. Çöşnük Kavşağı No:60/b
24 saat açık!
Atalan Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05343370444
Benzinlik Cad. Petrol Ofisi Devamı Eskimalatya
24 saat açık!
Gürsoy Eczanesi
Yeşilyurt 05301640256
Malatya Park Avm İnönü Mah Çevre Sok 4/z6
24 saat açık!
Taşdemir Eczanesi
Yeşilyurt 04224814340
Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karş
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.