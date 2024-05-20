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20 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 20 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 20 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

20 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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20 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Büyükşehir Eczanesi

Battalgazi 05013250665

Valikonağı Caddesi Battalgazi Devlet Hastanesi Acil Giriş Karşısı

24 saat açık!

Nur Eczanesi

 Battalgazi 04225025555

Yıldıztepe Mh. Yeşilçam Cad. Çöşnük Kavşağı No:60/b

24 saat açık!

Atalan Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 05343370444

Benzinlik Cad. Petrol Ofisi Devamı Eskimalatya

24 saat açık!

Gürsoy Eczanesi

Yeşilyurt 05301640256

Malatya Park Avm İnönü Mah Çevre Sok 4/z6

24 saat açık!

Taşdemir Eczanesi

Yeşilyurt 04224814340

Gedik Mah. Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karş

24 saat açık!

 
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20 May 2024 - 08:31 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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