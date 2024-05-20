Malatya’da bugün hava nasıl olacak? 20 Mayıs Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya'nın batı kesimleri ile Adıyaman’ın Çelikhan ve Sincik çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği beklendiği belirtilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği açıklandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu 27 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 23 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 24 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 28 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 28 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 29 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 26 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 29 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 27 derece.