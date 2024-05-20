FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Zaviye, Hacılar Sıragöz, Temüklü, Hacolar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karahan Mahallesi’ne

Bugün 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu, İkizce mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Koldere, Çolak, Damlı, Burçköy, Gökçe mahallelerine,

Yarın 08.30 ila 09.30 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Köylü, Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Taşbaşı, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Hatip mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Kuyulu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Çömlekoba, Gürobası, Çığlık mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar mahallelerine,

Yarın 16.30 ila 17.30 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Koldere, Çolak, Damlı, Burçköy, Gökçe mahallelerine,

Yarın 16.30 ila 17.30 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Köylü, Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Taşbaşı, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Hatip mahallelerine,

22 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

22 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

22 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye, Yeni, Hamidiye, Mısırdere, Buzluk, Çivril, Doğuş, Gayret, İriağaç, Böğürtlen, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Sadıklı, Ilıcak, Kadıibrahim, Erecek, Yeşilköy mahallelerine,

23 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi’ne,

23 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı, Karahan, Toptaş mahallelerine,

23 Mayıs 2024 Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı, Söğüt, Elmalı, Beğre, Küçüklü, Kapıdere, Gövdeli, Günedoğru, Karşıyaka, Örencik, Bıçakçı mahallelerine,

23 Mayıs 2024 Perşembe günü 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy mahallelerine, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine,

24 Mayıs 2024 Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.