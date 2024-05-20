Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve hava iyice ısınacak.

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de sıcak geçecek.

Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Parçalı bulutlu ve genel anlamda sıcak bir gün olabilir.

Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte yağmur etkisi görülebilir.

Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Cuma günü havada ciddi bir değişim beklenmiyor.

Cumartesi, 25 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

7*Pazar, 26 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Havanın bulutlu ve sıcak geçeceği tahmin ediliyor.