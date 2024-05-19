Naci Görür en çok endişelendiği 3 şehri açıkladı 2’si Malatya’ya komşu

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda en çok endişelendiği 3 şehirle ilgili konuşarak yine uyardı. Görür’ün bahsettiği Tunceli ve Erzincan Malatya’ya komşu şehirler. Bingöl ise çok da uzakta değil. Bu bağlamda Malatya’nın depreme dirençli şehir planlaması hayati önem arz ediyor. İşte Naci Görür’ün açıklamaları…

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir programda en çok endişelendiği 3 şehirle ilgili konuşarak yine uyardı.

“ KAHRAMANMARAŞ'TA, MALATYA'DA, HATAY'DA DEPREM GELEBİLİR” DEMİŞTİK

Youtube'ta yayınlanan Asena Kılıç ile Meslek Sırrı programına katılan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin olacağını çok söyledik ama kimseyi inandıramadık. Biz bu depremin geleceğini 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir önlem alın, diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüyorduk. Gerekli uyarları haddinden fazla yaptık ama hiçbir şey yapılmadı”

diyerek sitem etti.

İSTANBUL’U YENİDEN UYARDI

İstanbul’u yeniden uyaran Prof. Dr. Naci Görür,

“Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler, 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin”

dedi.

NACİ GÖRÜR’ÜN EN ÇOK ENDİŞELENDİĞİ 3 ŞEHİR

En çok endişelendiği 3 şehri açıklayan Naci Görür,

“Deprem Türkiye'nin gerçeği. Çok endişem ettiğim yerler koordinat olarak Tunceli Yöresi, Erzincan ve Bingöl-Karlıova arası… Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş. Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası. Bizim söylediğimiz buraları deprem dirençli hale getirilmesi”

ifadelerine yer verdi.