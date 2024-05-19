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AFAD açıkladı: “İran, ülkemizden helikopter talep etti”

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AFAD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirmesiyle, İran’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla arama kurtarma helikopteri talep ettiğini açıkladı.

AFAD açıkladı “İran, ülkemizden helikopter talep etti” mask
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AFAD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirmesiyle, İran’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla arama kurtarma helikopteri talep ettiğini açıkladı.

AFAD açıkladı: “İran, ülkemizden helikopter talep etti”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’ın Türkiye’den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini, AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

AFAD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirmesiyle, İran’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla arama kurtarma helikopteri talep ettiğini açıkladı. Açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtildi. Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan da 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin de teyakkuz halinde olduğu açıklandı.
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19 May 2024 - 22:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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