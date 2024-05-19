AFAD açıkladı: “İran, ülkemizden helikopter talep etti”

AFAD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirmesiyle, İran’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla arama kurtarma helikopteri talep ettiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’ın Türkiye’den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep ettiğini, AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye hareket ettiğini açıkladı.
AFAD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin kaza geçirmesiyle, İran’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla arama kurtarma helikopteri talep ettiğini açıkladı. Açıklamada, Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerinden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığı belirtildi. Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan da 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelinin de teyakkuz halinde olduğu açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.