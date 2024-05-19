Malatya Türkiye boks şampiyonu çıkarttı

11- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde Muğla Fethiye'de düzenlenen Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda Malatyalı sporcular 75 kilogramda Sedef Nergiz Türkiye Şampiyonu olurken +81 kilogramda Miraç Özgenel Türkiye üçüncüsü oldu.

Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz, zaferlerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni dereceler ve şampiyonlar eklemeye ve adını spor tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

Müsabakalar ile ilgili açıklama yapan Milli Ta

kım Antrenörü Ramazan Yavuz,

“ Deprem herkes gibi sporcularımızı hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok etkiledi. 2 sporcumuz çeyrek finalde çok bariz şekilde önde olduğu halde maçı hakem hatalarından dolayı elendi. Sporcularımız Sedef Nergiz 75 kg’da Türkiye şampiyonu olurken +81 kg’da Miraç Özgenel Türkiye üçüncüsü oldu. Çok zor şartlarda çalışan sporcularımızın şampiyonada madalyalar ile dönmesi bizleri mutlu etti. Özellikle +81 kg’da yarışan Miraç Özgenel 3 ay önce talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Ocak ayında yapılan müsabakada kaval kemiği kırılmıştı. Ameliyat oldu. 2 haftalık antrenman ile Malatya il seçmesi de 3 maç Türkiye şampiyonasında ise 4 maç alarak yarı finale çıktı. Milli sporcuları ve kategorisinde en iyi sporcuları yendi. Milli Sporcumuz Sedef Nergiz ise 75 kg’da ilk eleme maçını geçtikten sonra 2 kez Avrupa üçüncüsü olan Ordu ili sporcuyu yenerek adını yarı finale yazdırdı. Aynı gün kusma ve ateş vb. sorunlardan dolayı 2 serum ile müsabakaya çıktı. Yarı finalde rakibini 2. raundda nakavt etti. Finalde ise Elazığ rakibini yenerek 75 kg’da Türkiye boks şampiyonu oldu. Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası’na katılan tüm Sporculara göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum”

ifadelerine yer verdi.