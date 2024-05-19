Malatya’da geceyi meşaleler aydınlattı

Malatya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi. İnönü caddesi üzerinde başlayan yürüyüşte 70 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da taşındı.

Malatya’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi. İnönü caddesi üzerinde başlayan yürüyüşe Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler ve vatandaşlar 70 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyarak “Ne Mutlu Türk'üm” sloganları attı.

İnönü caddesi üzerinde başlayan yürüyüş Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu.