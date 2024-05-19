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Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu

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Malatya’nın Hıroğlu Mahallesi’nde meydana gelen yangında korku dolu saatler yaşandı.

Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu mask
Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu
Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu
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Malatya’nın Hıroğlu Mahallesi’nde meydana gelen yangında korku dolu saatler yaşandı.

Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde metruk bir alanda yaşanan yangın çevredekileri korkuttu.

Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi. 

Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu
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19 May 2024 - 22:07 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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