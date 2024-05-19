Hıroğlu Mahallesi’nde çıkan yangın korkuttu

Malatya’nın Hıroğlu Mahallesi’nde meydana gelen yangında korku dolu saatler yaşandı.
Edinilen bilgiye göre yangın Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde metruk bir alanda yaşanan yangın çevredekileri korkuttu.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.