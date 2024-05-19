Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Fred, pasını ceza sahası dışındaki Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut yandan auta gitti.
20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girmeye çalışan Szymanski’nin çizgi üzerinden yaptığı plase vuruş kalenin hemen yanından dışarı çıktı.
21. dakikada Galatasaray’da hızlı çıkmak isteyen Toreira, orta sahada Djiku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bu faul sonrası Djiku’yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
35. dakikada sol kanattan Ziyech’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Barış Alper’in altıpas önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.
41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin kendi yarı sahasından verdiği pasla sol kanattan ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza alanına ortasını yaptı. Arka alanda boş durumdaki Fred’in tek vuruşunda top kalenin sol yanından dışarı çıktı.
62. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Fred’in çapraz pozisyondaki vuruşu savunmada Köhn’den döndü. Tekrar Fred’in ayak koyduğu dönen top kalenin yanından auta çıktı.
64. dakikada Szymanski’nin pasında savunma arkasına sarkan Fred’in altıpas içinde sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutu Muslera oyun alanına çeldi.
71. dakikada sağ taraftan Szymanki’nin kullandığı köşe vuruşunda arkada direğe gelen top Köhn’e çarparak çizgi üzerindeki Çağlar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson (Wilfried Zaha dk. 80), Davinson Sanchez, Derrick Köhn (Kerem Aktürkoğlu dk. 73), Lucas Toreira, Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 74), Hakim Ziyech (Tete dk. 84), Dries Mertens (Carlos Vinicius dk. 84), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Sergio Oliveira
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş (Joshua King dk. 65), Dusan Tadic (Leonardo Bonucci dk. 89), Michy Batshuayi (Edin Dzeko dk. 83)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Serdar Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Çağlar Söyüncü (dk. 71) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Alexander Djiku (dk. 21) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech, Berkan Kutlu (Galatasaray), Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Dominik Livakovic, Fred (Fenerbahçe)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.