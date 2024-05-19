Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bostanbaşı Mahallesi bekleyişte Akkent bölgesinde yeni gelişme

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan mahallelerden biri Bostanbaşı’ydı. Orada nasıl bir proje yapılacağı merak edilirken Akkent bölgesiyle ilgili bir gelişme de yaşandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20232302/bostanbasi-mahallesi-bekleyiste-akkent-bolgesinde-yeni-gelisme



Bizden beteri de varmış! TOKİ’nin kura ile verdiği daireye 25 bin TL kira istediler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya’da teslim edilen dairelerin hak sahipleri tarafından yüksek fiyatlarla kiraya verilmesi trajik olsa da bu artık alışılmış bir durumdu. Ancak depremin yıktığı Hatay’da da aynı şeyin yaşandığı öğrenildi. “Bu kadar fırsatçılık da çok fazla” dedirten bir kira fiyatı ilanı sosyal medyada gündeme geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20232593/bizden-beteri-de-varmis-tokinin-kura-ile-verdigi-daireye-25-bin-tl-kira-istediler



105 yıl önceki ecdada saygı ile… Malatya'da 19 Mayıs coşkusu

Malatya’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. İnönü Caddesi Sümer Park önünde gerçekleştirilen resmi törene Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20233461/105-yil-onceki-ecdada-saygi-ile-malatyada-19-mayis-coskusu



Malatya’da ilginçlikler bitmiyor Kimi kullanmıyor kimi bulamıyor

Rezerv alanı olduğu için şu sıralar yıkımı yapılan Kışla Caddesi’nde esnaflar hummalı günler yaşıyor. Esnafların belirlenen geçici konteyner iş yerlerine geçmesine ilişkin haberler gündemdeyken dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20234643/malatyada-ilginclikler-bitmiyor-kimi-kullanmiyor-kimi-bulamiyor



İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

Skandalların adresi olmaya devam eden İnönü Üniversitesinin kamuoyunu deprem bilimi, inşaat teknolojileri alanında bilgilendirmeye ve şehre katkı sunmaya çalışan 30 yıllık öğretim görevlisi Vehbi Aluçlu’yu, basına çok demeç vermesi nedeniyle İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanlığından aldığı iddia edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20235283/inonu-universitesinde-skandal-bir-iddia-daha-30-yillik-hocayi-susturdular



Kışla Caddesi’ndeki o iki hastane yıkılacak mı?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da bölge bölge yıkımlar sürüyor. Bu kapsamda şu sıralar Kışla Caddesi’nde yoğunlaşılmış durumda. Peki, Kışla Caddesi’ndeki özel Sevgi ve Hayat hastaneleri de yıkılacak mı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20236092/kisla-caddesindeki-o-iki-hastane-yikilacak-mi



Elazığ hakkını aradı, Malatya zam şampiyonluğuna devam!

Komşu şehir Elazığ’da alınan bir kararla 200 gram ekmek 10 lira oldu. Bu karar o kadar tepki aldı ki Elazığ Valiliği bir toplantı yaptı ve karar geri çekildi. Yani şehirde ekmek yeniden 8 TL oldu. Peki, zamların şampiyonasında lider konumda olan Malatya?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20236955/elazig-hakkini-aradi-malatya-zam-sampiyonluguna-devam