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Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı: “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük”

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Son günlerde Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşanan vahşet iddiaları, toplumun büyük tepkisini çekti. Belediye görevlilerinin vurdukları hayvanları araca atıp, araçtan kepçeyle alıp canlı canlı gömdüğü iddiası sosyal medyanın da gündemindeyken konuyla ilgili Arguvan Belediyesinden açıklama geldi.

Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük” mask
Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük”
Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük”
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Son günlerde Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşanan vahşet iddiaları, toplumun büyük tepkisini çekti. Belediye görevlilerinin vurdukları hayvanları araca atıp, araçtan kepçeyle alıp canlı canlı gömdüğü iddiası sosyal medyanın da gündemindeyken konuyla ilgili Arguvan Belediyesinden açıklama geldi.

Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı: “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük”

Arguvan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada,

“Son günlerde sosyal medya aracılığıyla yayılan, asıl amacın Belediye Başkanımızı ve belediyemiz ile birlikte çalışma arkadaşlarımızı karalamak amacıyla sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim sonuçlarını geçen süre içinde kabullenemeyenler göreve başladığımız günden itibaren Arguvan Belediyesine ve Arguvan Belediye Başkanımıza zarar vermek için her türlü yolu ve yöntemi deniyorlar, denemekten vazgeçmiyorlar”

ifadelerine yer verildi.

Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı: “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük”

“HAYVANLAR ZATEN ÖLMÜŞTÜ”

Açıklamanın devamında ise şunlar aktarıldı:

“Tarafımıza ulaşan bilgi üzerine ekiplerimiz olaya müdahale etmiştir. Belediye personellerimizi yönlendirdiğimiz arazide öldükleri tespit edilen köpeklerin defnedilmesi Çayırlı Mahallesi’nde ikamet eden personel A.K. tarafından amacına aykırı olarak planlı bir şekilde kayıt altına alınmış, asıl amaç belediye tarafından arazide zaten ölmüş bulunan hayvanların Belediyemizce defnedilmesi iken bu husus çarpıtılarak tamamen kurgu ve farklı amaçlarla kamuoyuna yine kendisi tarafından servis edilmiştir.
Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı: “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük”
Olaya tanıklık eden personellerimiz hakkında tarafımızdan soruşturma başlatılmıştır. Babasının rahatsızlığını bahane ederek işten ayrıldıktan sonra planlı şekilde çektiği videoyu belediyemizi kötülemek amacıyla, gerçeği farklı yansıtarak sosyal medyada paylaşım yapan şahıs hakkındaki hukuki süreç avukatlarımız tarafından takip edilecektir.
Arguvan Belediyesi o haberleri yalanladı: “Köpekler ölmüştü, biz sadece toprağa gömdük”
İlçemizde yaşayan her canlıyı korumak her canlıya sağlıklı yaşam alanı sunmak bizim asli görevimizdir. Özellikle sokak hayvanları konusunda gerekli hassasiyeti dün, bugün ve yarın göstereceğimizi, sürecin takipçisi olacağımızı siz değerli kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.”

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19 May 2024 - 21:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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