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Diyarbakır Ergani'de çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Makam Dağı mevkiinde çalılıklarda mahsur kalan A.Ç. (15) ve B.T. (13), 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirerek yardım istedi.

Diyarbakır Ergani'de çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı mask
Diyarbakır Ergani'de çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
Diyarbakır Ergani'de çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Makam Dağı mevkiinde çalılıklarda mahsur kalan A.Ç. (15) ve B.T. (13), 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirerek yardım istedi.

Diyarbakır Ergani'de çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çocuklar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Diyarbakır Ergani'de çalılıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
# diyarbakır, ergani, Makam Dağı, mahsur, çalılık, Afad, sağlık

19 May 2024 - 20:43 - Gündem

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