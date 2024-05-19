Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde, Teyfik Özocaklı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli U.D., yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Olayda, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği U.A., M.D., E.D., A.K. ve M.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı