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Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde, Teyfik Özocaklı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı mask
Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde, Teyfik Özocaklı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli U.D., yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Olayda, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği U.A., M.D., E.D., A.K. ve M.S. yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te silahlı kavga: 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 19:51 - Gündem

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