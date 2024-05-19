Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

Adana'nın Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi'nde, serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 18 yaşındaki Yasin Güneş kayboldu.

Arkadaşlarıyla birlikte Örcün Kamp Alanı'na giden Güneş, nehre girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa ve gemi adamlar sevk edildi.

Botla nehre açılan ekipler, Güneş'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Durumu öğrenip kamp alanına gelen Güneş'in yakınları, endişeyle beklerken uzun süre gözyaşı döktü. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı