- Asayiş

Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi'nde, serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 18 yaşındaki Yasin Güneş kayboldu.

Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor mask
Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor
Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi'nde, serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 18 yaşındaki Yasin Güneş kayboldu.

Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşlarıyla birlikte Örcün Kamp Alanı'na giden Güneş, nehre girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa ve gemi adamlar sevk edildi.

Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

Botla nehre açılan ekipler, Güneş'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Durumu öğrenip kamp alanına gelen Güneş'in yakınları, endişeyle beklerken uzun süre gözyaşı döktü. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'da Seyhan Nehri'nde kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Çukurova, Örcün Mahallesi, Seyhan Nehri, Yasin Güneş, Örcün Kamp Alanı, Kayıp, sağlık, Adana Emniyet Müdürlüğü

19 May 2024 - 19:45 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL