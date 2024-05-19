Elazığ hakkını aradı, Malatya zam şampiyonluğuna devam!

Komşu şehir Elazığ’da alınan bir kararla 200 gram ekmek 10 lira oldu. Bu karar o kadar tepki aldı ki Elazığ Valiliği bir toplantı yaptı ve karar geri çekildi. Yani şehirde ekmek yeniden 8 TL oldu. Peki, zamların şampiyonasında lider konumda olan Malatya?

Elazığ Günışığı gazetesinin haberine göre, Elazığ’da 12 Mayıs tarihinden itibaren 200 gram ekmeğe zam yapılmış ve 10 liradan satılmaya başlanmıştı. Ekmeğe gelen zam tepkilere yol açarken, Elazığ Valiliği şehirde somun ekmeğe yapılan 2 TL’lik zam kararına itiraz etti. Elazığ Valiliğinde Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mehmet Karabulut’un katılımıyla toplantı yapıldı.

ZAMMA İTİRAZ EDİLDİ

Aynı habere göre, yapılan toplantıda Elazığ Valiliği somun ekmeğin 10 TL ile satılması kararına itiraz etti. Somun ekmeğe yapılan 2 TL’lik zamma toplantıda yapılan itiraz oy çokluğu ile kabul edildi.

PEKİ YA MALATYA?

Zam şampiyonasında lider bir konumda olan Malatya’da ise durum maalesef hiç iç açıcı değil. Ham maddedeki artışlar nedeniyle Malatya’da da pide fiyatları 2 Mayıs’tan itibaren 10 TL’den satılmaya başlanıldı. Şehirde 7,5 TL olarak satılan pideler yapılan zam ile 10 TL’ye satıldı. Bu artış diğer ürünlere de yansımaya başladı.

Komşu şehir Elazığ’ın hakkını arayarak bu zammı geri püskürtmesinin Malatya’daki yetkilileri harekete geçirip geçirmeyeceği merak ediliyor.