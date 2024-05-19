Kışla Caddesi’ndeki o iki hastane yıkılacak mı?

Malatya’nın büyük bir yara aldığı 6 Şubat depremlerinin ardından birçok cadde ve mahalle rezerv alanı olarak ilan edildi. Son olarak geçtiğimiz hafta depremlerden sonra ayakta kalan ve esnafın hala iş yaptığı Kışla Caddesi de rezerv alan ilan edilerek esnaflara dükkanlarını 15 gün içerisinde boşaltmaları için tebligat gönderildi.

Bölgenin rezerv alan ilan edilmesinin ardından caddede bulunan Sevgi ve Hayat hastanelerinin akıbetinin ise ne olacağı bilinmiyor. Sevgi Hastanesi 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’dan çekilirken Hayat Hastanesi ise hizmet vermeye devam ediyordu.

Bölgenin rezerv alanı ilan edilmesinin ardından birçok vatandaş bölgedeki özel hastanelerin binalarının ise yıkılıp yıkılmayacağını merak ediyor.

Başta sağlık hizmeti olmak üzere ekonomik açıdan da şehre katkıları olan özel hastanelerin şehirden gitmesi ile Malatya’da sağlık sisteminin zor bir sürece gireceği tahmin ediliyor. Depremlerin ardından hizmet vermeye devam eden Hayat Hastanesi’nin bulunduğu binanın yıkılıp yıkılmayacağı, yıkılacak ise hastanenin başka bir bölgeye taşınıp taşınmayacağı veya şubenin kapanıp kapanmayacağı ise bilinmiyor.

“DOĞRU VE PLANLI BİR ŞEKİLDE YAPILMASI DAHA GÜZEL OLUR”

Kışla Caddesi’nden 12 yıldır esnaflık yapan Furkan Dağ,

“Bizim dükkanımız az hasarlı. Kışla Caddesi rezerv alan ilan edildi. Karşı taraftaki esnaflara tebligat gitti ama bizim tarafa tebligat gelmedi. Çünkü aşağıda yapılan yerler hep 2000 yılından sonra yapıldı. 3 yer var onun dışında her yer yıkıldı veya ağır hasarlı. Karşı tarafta da cadde genişlemesinden kaynaklı yıkım olacak. 5 metre geriye alacaklarmış ama ne kadar sağlıklı olur bilemiyoruz, doğru bir işlem ama aşağılar bitmeden şu an buraların yapılması çok mantıklı değil. Çünkü esnaf mağdur olacak ilk etapta aşağıları bitirseler sonra peyderpey buradaki esnaflar yeni dükkanlar bulurlar o şekilde daha sağlıklı olur. Buradakiler küçük esnaf değil sonuçta. Züccaciye, gözlükçü, eczane olsun bunların belli bir metrekare dükkana ihtiyacı var. İşlerin doğru ve planlı bir şekilde yapılması daha güzel olur”

şeklinde konuştu.

“ÖZEL HASTANELERE BAŞVURUYORLAR”

Depremlerin ardından Malatya’da özel hastane kalmadığını kaydeden Esnaf Dağ,

“Yan tarafımızda bulunan hastane de az hasarlı bildiğim kadarıyla herhangi bir problem yok. Depremden beri hep açık. Zaten Malatya’da özel bir hastanede kalmadı. Sonuçta herkes devlet hastanelerinde sıra alamıyor, acil, hızlı bir şekilde muayene olacak kişiler hemen özel hastanelere başvuruyorlar. Hastanelerde de bir sürü cihaz ve ekipman var nereye gidecek? Büyük bir ihtimalle hastane, LC Waikiki, Anadolu İş Merkezi, bunların hepsi yeni binalar olduğu için bu taraf yıkılmayacak”

ifadelerine yer verdi.