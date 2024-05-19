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19 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

19 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti mask
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Malatya’da bugün 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muharrem Özdemir’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığına defnedilen Bayram Zengin’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Kurucaova Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Ömer Aksoy’un taziye adresi: Kurucaova Mahallesi, Doğanşehir."
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19 May 2024 - 16:53 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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