19 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muharrem Özdemir’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Battalgazi,

76 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığına defnedilen Bayram Zengin’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt,

64 yaşında vefat eden ve Kurucaova Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Ömer Aksoy’un taziye adresi: Kurucaova Mahallesi, Doğanşehir."