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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 16:24 - Spor

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