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Şırnak'ta 3 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, yabancı uyruklu eşi H.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şırnak'ta 3 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü mask
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Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, yabancı uyruklu eşi H.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şırnak'ta 3 çocuk annesi kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kaptıkaçtı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 16:22 - Gündem

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