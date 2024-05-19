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Mardin Midyat'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde, yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Mardin Midyat'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü mask
Mardin Midyat'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde, yabancı uyruklu Medıa Almahmoud (28), sabah 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Mardin Midyat'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Almahmoud'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kısa sürede yakaladığı şüphelinin emniyet işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Mardin Midyat'ta eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 16:19 - Gündem

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