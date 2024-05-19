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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı mask
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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, denge çalışması, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 16:14 - Spor

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