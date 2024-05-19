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Adana Saimbeyli'deki orman yangını hızla kontrol altına alındı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Kaburluk Mevkii'nde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale eden orman işletme ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Adana Saimbeyli'deki orman yangını hızla kontrol altına alındı mask
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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Kaburluk Mevkii'nde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale eden orman işletme ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Adana Saimbeyli'deki orman yangını hızla kontrol altına alındı

Yangın söndürme çalışmaları sırasında, yangının büyüme ihtimaline karşı Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar liderliğinde acil kriz masası oluşturuldu. Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'nin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon sayesinde yangın hızlıca kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Saimbeyli, Kaburluk Mevki, orman yangını, yangın

19 May 2024 - 16:12 - Asayiş

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