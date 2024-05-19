Adana Saimbeyli'deki orman yangını hızla kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Kaburluk Mevkii'nde bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine hızla müdahale eden orman işletme ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında, yangının büyüme ihtimaline karşı Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar liderliğinde acil kriz masası oluşturuldu. Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'nin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon sayesinde yangın hızlıca kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.