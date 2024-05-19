SARS-CoV-2 ile Covid-19 arasındaki fark nedir, SARS-CoV-2 ile Covid-19 farklı şeyler mi? İki hastalığın/virüsün tanımı nedir? Nasıl etkiler vardır?
SARS-CoV-2 ve Covid-19, birbirinden farklı kavramlardır ve sıklıkla karıştırılırlar, ancak aslında birbirine bağlıdırlar. İşte farkları:
SARS-CoV-2: SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2'nin kısaltmasıdır. Bu, 2019 yılında ortaya çıkan ve Covid-19'un nedeni olan virüstür. SARS-CoV-2, insanlarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Covid-19 vakalarının çoğu, SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte olan kişilerde görülür.
Covid-19: Covid-19, "Coronavirus Disease 2019" kelimesinin kısaltmasıdır. Bu terim, 2019 yılında ortaya çıkan ve SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalığı ifade eder. Yani, Covid-19, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalık adıdır.
Özetlemek gerekirse, SARS-CoV-2, Covid-19 hastalığının nedeni olan virüstür, Covid-19 ise bu virüsün neden olduğu hastalığın adıdır. Bu nedenle, SARS-CoV-2 ile enfekte olan kişiler Covid-19 hastalığına yakalanabilirler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.