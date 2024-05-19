SARS-CoV-2 ile Covid-19 arasındaki fark nedir, SARS-CoV-2 ile Covid-19 farklı şeyler mi? İki hastalığın/virüsün tanımı nedir? Nasıl etkiler vardır?

SARS-CoV-2 ve Covid-19, birbirinden farklı kavramlardır ve sıklıkla karıştırılırlar, ancak aslında birbirine bağlıdırlar. İşte farkları:

SARS-CoV-2: SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2'nin kısaltmasıdır. Bu, 2019 yılında ortaya çıkan ve Covid-19'un nedeni olan virüstür. SARS-CoV-2, insanlarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüstür. Covid-19 vakalarının çoğu, SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte olan kişilerde görülür.

Covid-19: Covid-19, "Coronavirus Disease 2019" kelimesinin kısaltmasıdır. Bu terim, 2019 yılında ortaya çıkan ve SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalığı ifade eder. Yani, Covid-19, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalık adıdır.

Özetlemek gerekirse, SARS-CoV-2, Covid-19 hastalığının nedeni olan virüstür, Covid-19 ise bu virüsün neden olduğu hastalığın adıdır. Bu nedenle, SARS-CoV-2 ile enfekte olan kişiler Covid-19 hastalığına yakalanabilirler.