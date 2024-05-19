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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde örtü altı üzüm yetiştiriciliği uygulanmaya başlandı

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, üzüm yetiştiren çiftçiler, kırağı ve ayazlardan korumak için örtü altı üzüm yetiştiriciliği sistemini bağlarına kurmaya başladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde örtü altı üzüm yetiştiriciliği uygulanmaya başlandı mask
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, üzüm yetiştiren çiftçiler, kırağı ve ayazlardan korumak için örtü altı üzüm yetiştiriciliği sistemini bağlarına kurmaya başladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde örtü altı üzüm yetiştiriciliği uygulanmaya başlandı

Manisa ve Mersin bölgelerinde uygulanan örtü altı üzüm yetiştiriciliği, daha verimli üzüm elde etmek ve piyasaya daha uygun fiyatlarla sunmak amacıyla Kulp'ta da uygulanmaya başlandı. Bu sistemde, bağların üstü naylon örtü malzemesi ile kaplanarak üzümün soğuk ve kırağından bozulmadan korunması hedefleniyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde örtü altı üzüm yetiştiriciliği uygulanmaya başlandı

Hamzalı köyünde 3 dönümlük arazisine örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapmaya başlayan Muhsin Taş, deneme amaçlı başladığı çalışmaların iyi sonuç vermesi halinde 10 dönümlük arazisinde de bu yöntemi uygulamayı planladığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 16:01 - Ekonomi

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