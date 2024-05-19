Kayseri’de elektrik kesintisi: 20 Mayıs tarihine dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Kızılören Ötebatan Mah. Beylik Sok., Kudret Sok., Vatan Cad., Kudret Geç.Sok. Kazım Uçar Cad., Santır Sok., Vatan Cad. ve civarlarına,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mah. Saraycık Kümeevler ve civarlarına,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mah. Yağmurlu Cad., Büyükköy Sok., Üzümveren Sok., Sivas Bulv. Yeşilyurt Mah. Gesi-Yeşilyurt Cad., Yağmurlu Cad., Dumanlar Sok., Cumhuriyet 3. Meydanı, Çobançınar Sok., Çakmak Geç.Sok., Demircili Sok., Eldirek Sok., 3218. Sok., 2748. Sok., Çayırköprü Sok., Güzelkaya Sok., Devlethan Sok., Çamlıyayla Sok., Değirmenci Sok., Erler Sok., 3219.Sok., 2757.Sok. ve civarlarına,

Yarın 08.30 ila 11.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü Mah. 401.Sok., 426.Sok., Atatürk Cad., Çaybaşı Sok., İmar Sok., Veli Efendi Cad., Yeni Sok., 434.Sok., Depo Sok., 404.Sok., 405.Sok., Kızılırmak 1.Cad., Çamlık Sok., 403.Sok., Muhtar Rafet Erdoğan Sok., Göçyolu Sok., 428.Sok., 423.Sok., 425.Sok., Yazı Sok., 427.Sok., Bahçeli Sok. ve civarlarına,

Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Gaziler Mah. 869.Sok., 891.Sok., Kayseri 5.Cad., 905.Sok., Boğaziçi Sok., Güney Sok., 871.Sok., 890.Sok., Toprak Sok., 892.Sok., Aslan Sok., Kavaklı Cad., Okul Cad., 879.Sok., 956.Sok. ve civarlarına,

Yarın 08.30 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık Mah. Kalender Sok., Şehit Abdullah Şanlı Sok., Hacı Hasan Efendi Cad., Hafız Efendi Sok., Yerlikaya Sok., Okul3.Sok., Ünlü Sok. Kavacık Mah. Karanlık Sok., 270.Sok., Zeki Dayı Sok., Asma Sok., Sümbül Sok., Mezarlık2.Sok., Kamil Efendi Sok., Okul3.Sok., Hacı Hasan Efendi Cad., Ünlü Sok., Güney2. Sok. ve civarlarına,

Yarın 08.45 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Uran Mah. Aydınlar 2.Sok., Mimarsinan Cad., Aydost Sok., Yunus Bekir Cad., Soykan Sok., Mehmet Kırdök Sok., Güzelköy Cad. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mah. Dağkıyısı Sok., Yakar Sok., Kuzulca Geç., Eskibağ Cad., 1049.Sok., Şht. Mehmet Tavsel Cad., İskender Sok., Taha Carim Cad., Çatalpınar Sok., 1040.Sok., Vadidibi Sok., 1047.Sok., Süleymaniye Sok., 1048.Cad. Ve Civarlarında / Yeniköy Mah. Şht.P.Astsb.Serkan Ciddioğlu Cad. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu Mah. Karakuyu Küm.Ev. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çadıryeri Mah. Çadıryeri Kümeevler Ve Civarlarında / Derebaşı Mah. Aşağı Küm.Ev., Derebaşı Küm.Ev., Alaylı Küm.Ev. Ve Civarlarında / Saraycık Mah. Saraycık Kümeevler ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Evril Mah. Çevril Orman Köyü Cad., 980.Sok., 994.Sok., 982.Sok., 985.Sok., 886.Sok., 971.Sok., 967.Sok., 996.Sok., 963.Sok., 984.Sok., 990.Sok., 965.Sok., 944.Sok., 983.Küm.Ev., 969.Sok., 975.Sok., 981.Sok., 988.Sok., 992.Sok., 986.Sok., 973.Sok., 977.Sok., 961.Sok., 958.Sok., 950.Sok., 939.Sok., 957.Sok., 953.Sok., 4544.Cad., 968.Sok., 936.Sok., 949.Sok., 937.Sok., 970.Sok., 959.Sok., 954.Sok., 956.Sok., 976.Sok., 978.Sok., 966.Sok., 962.Sok., 940.Sok., 945.Küm.Ev., 960.Sok., 947.Sok., 941.Sok., 938.Sok., 952.Sok., 964.Sok., 974.Sok., 946.Sok., 972.Sok., 951.Sok., 948.Sok., 955.Sok., 979.Sok., 942.Sok. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Ördekli Mah. Sarı Süleyman Küm.Ev. ve civarlarına,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Mah. Kızılören Küm.Ev., Çamlıca 2.Küm.Ev. ve civarlarına,

Yarın 119.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı General Emir Mah. 4441. Sok., 4414. Sok., 4430. Sok., 4426. Sok., 4444. Sok., 4431. Sok., 5709.Sok., 4490.Sok. ve civarlarına,

Yarın 13.00 ila 16.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine Fevzioğlu Mah. 3949. Sok., 3950.Sok., 484.Sok., Haydarbey Köşk Kümeevler, 45.Sok., 542. Sok., 493.Sok., 489. Sok., 480.Sok., 3954. Sok., 490.Sok., Şht. Mehmet Erciyes Cad., Horsana Cad., 3947. Sok., 545. Sok., 3956. Sok., 41. Sok., 485. Sok., 494. Sok., 3951. Sok., 481. Sok., 486. Sok., 3952. Sok., 69. Sok., 492. Sok., 3958.Sok., 482. Sok., 541. Sok., 3953. Sok., 3957. Sok., 51. Sok., 52. Sok., 53. Sok., 3955. Sok., 3948. Sok., 487. Sok., 3946. Sok., 3945.Sok., Şht. Mehmet Erciyes Çık.Sok., Şht. Mehmet Erciyes Geç. Sok. Ve Civarlarında / Saray Bosna Mah. 41. Sok., Haydarbey Köşk Kümeevler ve civarlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.