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İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

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Skandalların adresi olmaya devam eden İnönü Üniversitesinin kamuoyunu deprem bilimi, inşaat teknolojileri alanında bilgilendirmeye ve şehre katkı sunmaya çalışan 30 yıllık öğretim görevlisi Vehbi Aluçlu’yu, basına çok demeç vermesi nedeniyle İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanlığından aldığı iddia edildi.

İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular mask
İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular
İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular
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Skandalların adresi olmaya devam eden İnönü Üniversitesinin kamuoyunu deprem bilimi, inşaat teknolojileri alanında bilgilendirmeye ve şehre katkı sunmaya çalışan 30 yıllık öğretim görevlisi Vehbi Aluçlu’yu, basına çok demeç vermesi nedeniyle İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanlığından aldığı iddia edildi.

İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu’nun bahsi geçen bu görevine yeniden atanmadığı öğrenildi.

İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

9 YILDIR BÖLÜM BAŞKANIYDI

30 yıldır öğretim görevlisi olarak görev yapan, 9 yıldır ise İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanlığı yürüten Vehbi Aluçlu, kamuoyunun deprem bilimi ve inşaat teknolojileri alanında bilgilenmesini sağlıyordu ve şehre katkı sunmaya çalışıyordu.

İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

“BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİ” İDDİASI

10 Mayıs 2024’te görev süresi dolan ve tekrar atanması beklenen Vehbi Aluçlu’nun görevden alındığı öğrenildi. Yani Aluçlu bu göreve yeniden atanmadı. Haber merkezimize gelen iddialara göre Vehbi Aluçlu’nun kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapması ve basına sık sık demeç vermesi “birilerini rahatsız etti.”

İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

Öte yandan özellikle BUSABAH Medya’ya sıklıkla demeç vermesinin bu konuda Rektör ve ilgili yetkilileri etkileyip etkilemediği de merak konusu.

İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

Bu arada Vehbi Aluçlu’nun akademisyen olarak görev süresi devam edecek ancak bölüm başkanlığı görevi bitmiş veya bitirilmiş bulunuyor.

İnönü Üniversitesinde skandal bir iddia daha 30 yıllık hocayı susturdular

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19 May 2024 - 15:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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