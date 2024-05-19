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Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinin Tepehan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, bir araç takla atarak ters döndü.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil takla attı: Sürücü yaralandı mask
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil takla attı: Sürücü yaralandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinin Tepehan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, bir araç takla atarak ters döndü.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Altınözü, Tepehan Mahallesi, kaza, trafik kazası, yaralı

19 May 2024 - 15:24 - Asayiş

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