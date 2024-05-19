Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şebekeye yönelik operasyon düzenledi.
İlk şebeke, instagram üzerinden kadınları erkeklere tanıştırıp ardından şantaj yaparak para talep ediyordu. Diğer şebeke ise ürün satma vaadiyle haksız kazanç sağlıyordu. Polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu kimlikleri tespit edilen 35 zanlı, Adana, Mersin, İstanbul ve Bilecik'teki adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı. Şebekenin 32 mağdurdan yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.