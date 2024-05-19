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Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti mask
Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti
Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti

İlk şebeke, instagram üzerinden kadınları erkeklere tanıştırıp ardından şantaj yaparak para talep ediyordu. Diğer şebeke ise ürün satma vaadiyle haksız kazanç sağlıyordu. Polis ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu kimlikleri tespit edilen 35 zanlı, Adana, Mersin, İstanbul ve Bilecik'teki adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı. Şebekenin 32 mağdurdan yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Bu defa mağdur erkekler: Çıplak fotoğraflarını atıp polise gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 15:19 - Asayiş

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