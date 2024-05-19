Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan- Van kara yolunun 15. kilometresinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Otobüste bulunan 22 yolcudan 5'i yaralanırken, diğer yolculara olay yerinde gerekli müdahaleler yapıldı.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.