Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan- Van kara yolunun 15. kilometresinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Otobüste bulunan 22 yolcudan 5'i yaralanırken, diğer yolculara olay yerinde gerekli müdahaleler yapıldı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı