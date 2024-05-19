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Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan-Van kara yolunun 15. kilometresinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı mask
Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı
Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan- Van kara yolunun 15. kilometresinde bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Otobüste bulunan 22 yolcudan 5'i yaralanırken, diğer yolculara olay yerinde gerekli müdahaleler yapıldı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 15:15 - Gündem

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