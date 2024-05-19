Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğün töreninde kavga: 5 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine yönelik tekme ve yumruklu saldırısı sonucu E.Y., M.Y., H.T., K.Ö., ve Ş.Ö. isimli beş kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı