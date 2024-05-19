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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğün töreninde kavga: 5 yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğün töreninde kavga: 5 yaralı mask
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğün töreninde kavga: 5 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğün töreninde kavga: 5 yaralı

Tarafların birbirlerine yönelik tekme ve yumruklu saldırısı sonucu E.Y., M.Y., H.T., K.Ö., ve Ş.Ö. isimli beş kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğün töreninde kavga: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 15:12 - Asayiş

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