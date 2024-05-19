Öğretmenlikten tavşan yetiştiriciliğine geçiş: 5 yılda 78 kişiye istihdam

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde öğretmenlik mesleğini bırakarak devlet desteğiyle tavşan yetiştiriciliğine başlayan Kasım Mesutoğlu, 5 yılda büyük bir başarıya imza attı.

Hobisi olan tavşan yetiştiriciliğini ekonomiye kazandıran Mesutoğlu, 10 tavşan ile başladığı işini 5 yıl içinde 4 bin anaç tavşana çıkardı. Bu başarı, Mesutoğlu'nun yanı sıra 78 kişinin daha tavşan üretimine başlamasını sağladı. Binlerce yüzlerce kişinin de istihdam edildiği bu süreçte, tavşan yetiştiriciliğinin ekonomiye katkısı ve istihdam potansiyeli ön plana çıktı.

Mesutoğlu'nun yanı sıra, pastane sektöründen tavşan yetiştiriciliğine geçen Şuayip Özbulut ve diğer üreticiler de bu sektörde yüksek getiri elde etmeye başladılar. Tavşan üretimine başlayanlar arasında yer alan Emrah Dağlı da, alım garantili olunca tavşan yetiştiriciliğine başladığını ve bu işin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa göre daha karlı olduğunu belirtti. Tavşan yetiştiriciliği, özellikle turizm bölgelerinde talebin yoğun olmasıyla dikkat çekiyor ve bu alanda yeni iş fırsatları oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı