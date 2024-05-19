19 May 2024 - 15:01 - Gündem

Şanlıurfa'da tehlikeli yokuş indirme olayı tepki çekti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Yokuşu'nda, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla inen bir kamyon, keskin virajları olan yolda diğer araçlara yol vermek zorunda bıraktı.