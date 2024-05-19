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Şanlıurfa'da tehlikeli yokuş indirme olayı tepki çekti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Yokuşu'nda, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla inen bir kamyon, keskin virajları olan yolda diğer araçlara yol vermek zorunda bıraktı.

Şanlıurfa'da tehlikeli yokuş indirme olayı tepki çekti mask
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Yokuşu'nda, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla inen bir kamyon, keskin virajları olan yolda diğer araçlara yol vermek zorunda bıraktı.

Şanlıurfa'da tehlikeli yokuş indirme olayı tepki çekti

Yolda ilerleyen bir otomobildeki vatandaşlar, kamyonun hızını cep telefonuyla kaydederek tepki gösterdi. Olayın görüntüleri, sürücülerin tehlikeli sürüş davranışlarına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Eyyübiye, Akabe Yokuşu, kamyon, tehlike, Yol

19 May 2024 - 15:01 - Gündem

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