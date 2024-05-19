Malatya’da ilginçlikler bitmiyor Kimi kullanmıyor kimi bulamıyor

Asrın felaketinde Malatya ağır hasar aldı. İnsanlar evlerini, iş yerlerini ve sevdiklerini kaybetti. Vatandaşlar bir süre konteynerde yaşamak için mücadele vermeye başladı. Esnaflara geçici konteyner iş yerleri verilirken bazı mevkilerde bulunan iş yerlerine sonradan rezerv alanı tebligatı gelince esnaf zor durumda kaldı. İhtiyacı olan esnaflar dükkân ararken geçici konteyner iş yerinde dükkânı olan esnafların faaliyete geçmediği dikkat çekiyor.

Malatya’nın ağır yara aldığı 6 Şubat depreminde insanlar canlarını ve mallarını kaybetti. Depremde evini kaybeden vatandaşlara konteyner verildi. Aynı zamanda uzun süre işsiz kalan esnaflara geçici konteyner iş yerleri teslim edildi. Ancak birçok esnaf faaliyete geçerken birçok esnaf dükkanları olduğu halde faaliyete geçmediği iddia edildi. Dükkân ihtiyacı olan esnaflar kara kara düşünürken geçici konteyner iş yerinde dükkânı olanların boş bekletmesinden şikayetçi olan esnaf Ahmet Turan Adıyaman derdini BUSABAH Medya’ya anlattı.

“NİYE BU KONTEYNER İŞ YERLERİ BOŞ?”

Emekliler Parkı üzerinde yapılan geçici konteyner iş yerinde boş dükkanlara ihtiyacının olduğunu söyleyen Esnaf Ahmet Turan Adıyaman,

“Ben Kışla Caddesi’nde terzilik yapıyorum. Ama 2-3 aydır Kışla Caddesi’nin rezerv alanı olduğu gündemde. Aynı zamanda bunun için yıkılacak diye tebligat geldi. Ben de Emekliler Parkı üzerinde yapılan geçici konteyner iş yerine dükkân bakmaya geldim. Şu anda bir konteyner iş yerine ihtiyacım var. Burada boş olan konteynerler var ama o dükkâna benim ihtiyacım varken verilmiyor. Ben müracaatımı da yaptım. Bu duruma bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Benim ihtiyacım varsa niye bu konteyner iş yerleri boş?”

şeklinde konuştu.

“KÜÇÜK ESNAFIM VE İHTİYACIM VAR”

Esnaf Adıyaman, Kışla Caddesi’nin rezerv alanı olduktan sonra dükkân aramaya başladığını vurgulayarak,

“Kışla Caddesi’nin rezerv alanı olduğu tebligatı geldi. 2-3 aydır bu konu gündemdeydi. Bir aydır tebligat geldiğinden bu yana Emekliler Parkı üzerinde yapılan geçici konteyner iş yerine geliyorum. Bu yüzden bir aydır dükkân arayışındayım. Konteyner iş yerine ihtiyacım olduğu müracaatını da yaptım ama bana dönüş yapılmadı. Emekliler parkı üzerine yapılan konteyner iş yerinde boş yer var. Hatta burada yetkililer faaliyete geçmeyen dükkanlardan bir yer versinler. Ben küçük esnafım ve ihtiyacım var”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.