Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti

Muş'ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda şifalı bitki toplamak için yakınlarıyla birlikte çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.
Yakınlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, zorlu bir yoldan ulaşarak Çağlayan'a müdahale etti.
Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kalp krizi geçiren Çağlayan, Muş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından ailesi ve çevresi büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.