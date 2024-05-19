Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti

Muş'ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda şifalı bitki toplamak için yakınlarıyla birlikte çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Yakınlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, zorlu bir yoldan ulaşarak Çağlayan'a müdahale etti.

Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kalp krizi geçiren Çağlayan, Muş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından ailesi ve çevresi büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı