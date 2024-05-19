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Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti

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Muş'ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda şifalı bitki toplamak için yakınlarıyla birlikte çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti mask
Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti
Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti
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Muş'ta Mehmet Can Bağları adı verilen dağlarda şifalı bitki toplamak için yakınlarıyla birlikte çıkan 64 yaşındaki Muzaffer Çağlayan, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti

Yakınlarının yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, zorlu bir yoldan ulaşarak Çağlayan'a müdahale etti.

Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti

Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kalp krizi geçiren Çağlayan, Muş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından ailesi ve çevresi büyük üzüntü yaşadı.

Muş'ta dağda şifalı bitki toplarken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 May 2024 - 14:42 - Gündem

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