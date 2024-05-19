Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı

Van'ın Çatak ilçesinde, Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.
Araçta bulunan Harun Kızıltaş'ın kullandığı 25 ADA 146 plakalı otomobil, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.