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Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı

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Van'ın Çatak ilçesinde, Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.

Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı mask
Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı
Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı
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Van'ın Çatak ilçesinde, Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı.

Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı

Araçta bulunan Harun Kızıltaş'ın kullandığı 25 ADA 146 plakalı otomobil, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeki araç alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Çatak, Van-Çatak kara yolu, Görentaş mevki, Otomobil, yangın, Harun Kızıltaş, soruşturma

19 May 2024 - 14:36 - Gündem

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